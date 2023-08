Diretta | Mourinho in conferenza | ' Pinto non mi ha detto il nome di chi arriverà' LIVE

(Di venerdì 25 agosto 2023) Vigilia della seconda giornata di campionato, nonché prima trasferta per la Roma e per José. Domani sera i giallorossi giocheranno contro il Verona al Bentegodi, con al seguito 3mila tifosi. ...

Vigilia della seconda giornata di campionato, nonché prima trasferta per la Roma e per José. Domani sera i giallorossi giocheranno contro il Verona al Bentegodi, con al seguito 3mila tifosi. In panchina però non ci sarà lo Special One, che sconterà l'ultimo turno di squalifica ...José(LaPresse) - calciomercato.itCONFERENZA STAMPA MOURINHOLa prima domanda è su Sardar Azmoun, ma soprattutto se arriverà o meno Lukaku per completare l'attacco. 'Neanche Azmoun è ancora ...L'operazione è tutt'altro che semplice, ma Josésta spingendo per avere un centravanti affidabile dopo l'infortunio di Abraham. Tensione invece in casa Inter per Benjamin Pavard , ancora ...

Jose Mourinho torna a parlare in conferenza stampa e a microfoni spenti torna su un episodio avvenuto in Roma-Salernitana ...In conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Hellas Verona, Jose Mourinho ha risposto anche ad una domanda sull'attacco commentando l'interesse per Lukaku ...