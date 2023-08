Diretta calciomercato | gli affari del giorno | Pavard si allontana dall’Inter | Roma a Londra per Lukaku

(Di venerdì 25 agosto 2023) Segui con noi le trattative e le ufficialità didelle squadre di Serie A e non solo di venerdì 25 agosto. Ecco tutte le ultime notizie. Inizia l’ultima settimana di mercato. Il prossimo venerdì si chiude ufficialmente la sessione estiva ed ora le squadre sono costrette ad accelerare per definire le trattative. Le trattative indel 25 agosto – Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.

leggi anche Serie A 23/24, partite oggi Sky e Dazn: dove vedere intv e streaming la 2giornata Articolo originale pubblicato su Money.it qui:Roma, Lukaku arriva a queste ...Stefano Pioli -.itIl tecnico rossonero presenta il match in conferenza stampa:Calore del pubblico - 'Giocare a San Siro per noi significa essere felici, dove un popolo ci segue e ci dà ...José Mourinho (LaPresse) -.itCONFERENZA STAMPA MOURINHOLa prima domanda è su Sardar Azmoun, ma soprattutto se arriverà o meno Lukaku per completare l'attacco. 'Neanche Azmoun è ancora ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Lukaku-Roma, prestito secco con stipendio da 8 milioni, Friedkin vola a Londra Sport Fanpage

Le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la propria rosa. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma proveranno a fare strada in Europa..Altre conferenze stampa a Formello, tocca al terzino e al giovane centrocampista che parlano per la prima volta della nuova avventura ...