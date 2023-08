Diplomi facili | il boom in Campania di chi cerca la scorciatoia | il caso della scuola con 866 studenti solo al quinto anno

(Di venerdì 25 agosto 2023) Nuova puntata dell’inchiesta sui “gran bazar deifici” in Italia, ossia la rete di istituti che rilasciano annualmente migliaia di titoli di studio lasciando agli alunni la libertà di non frequentare le lezioni. Dal dossier redatto dalla rivista specializzata Tutto, e rilanciato da Repubblica, emerge che fenomeno è diffuso in tutta Italia, anche al Nord, ma si concentra soprattutto in, la regione dove sono è presente il maggior numero di scuole (oltre 90, ndr) che promettono di ottenere il diploma di Maturità con appena undisuperiore densità di queste scuole paritarie (oltre 90) che promettono di ottenere il diploma di Maturità con appena undisuperiore: «L’epicentro del terremotofici si trova ...

... quanto mettere in luce il fenomeno in sé "perché il bubbone deista scoppiando". E secondo le stime, l'istituto il giro d'affari intorno all'istituto nell'ultimo biennio si aggira ...Casi sospetti diin Sicilia, controlli in 68 scuole paritarie dell'Isola. A fare scoppiare il caso i dati anomali sulle iscrizioni e il boom di chi è riuscito a saltare in un sol colpo dal quarto anno ...Molti giovani, oggi, dopo ispesso si vedono disorientati. E molti di quei giovani, va ... Mai una vera analisi, mai un rapporto serio su cause ed effetti, solo ansie, perché sono piùda ...

Record di diplomi facili, nell’istituto napoletano 866 iscritti in quinta (e nessuno nei primi quattro... Corriere della Sera

L’Elsa Morante di Ottaviano al centro di un’inchiesta di Tuttoscuola: «Porta all’esame finale il quintuplo degli studenti rispetto alla media» In un anonimo edificio sotto il Vesuvio, sopra il pianter ...“Tuttoscuola” svela che in molti istituti paritari dei Comuni vesuviani arrivano da tutta Italia frotte di maturandi. E pagano fino a 15 mila euro ...