Di notte parlano i corpi

(Di venerdì 25 agosto 2023) Di Vincenzo Calafiore 23 Agosto 2023 Udine “ …quando sembra calare il silenzio e si sono spente Le voci, i rumori, che l’avevano riempita fino a un momento prima fermati: ascolta il sussurro dei tuoi desideri, dagli voce…. “ Vincenzo Calafiore Un paio di volte al giorno dalla mia finestra a Sud, posso scorgere lo stesso treno percorre la stretta gola prima di sbucare da una grande curva sul lungo rettilineo che corre in riva la mare. E’ questo il primo segno del mattino, e l’ultimo nel pomeriggio, capisco che si avvicina il crepuscolo! Questa è l’ora in cui i desideri fantasma corrono al mare e i dolori delle mancate occasioni stanno ad aspettare nelladai bordi di soffici nuvole, vedono pensare tanta gente, certo più di me e non vedono la gioiosa vita volare sopra di noi. Questa è l’ora in cui si ...