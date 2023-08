(Di venerdì 25 agosto 2023) La storia dicon il Napoli è ormai ad un passo dall’addio: si complica l’Hertha Berlino,una. Il Corriere dello Sport odierno fa il punto della situazione su Diegodopo la brusca frenata avuta nella trattativa con l’Hertha Berlino. Sembrava chepotesse interessare al Genoa, identica galassia Hertha, 777 Partners, ma la questione non ha avuto conferme., futuro incerto: laIl centrocampista potrebbe fare comodo sia al Verona che al Frosinone, entrambe interessate al calciatore. L’ostacolo chiaramente rimane l’ingaggio alto per club non di prima fascia. Ladi(LaPresse) SpazioNapoli.it Gli ...

Gabri Veiga per il Napoli: la trattativa era chiusa, poi la questione commissioni ha complicato tutto.e Gaetano potrebbero restare In questo lasso si è inserito l'Al - Ahli, che ha ...Elmas fa tutto senza specializzarsi in. Zielinski c'è e forse pure il suo vice Gabri Veiga. Gaetano è in uscita eè fuori squadra. Ma perchèIn uscitasi avvicina all'Hertha Berlino. Lazio, ecco Sepe: idea Guendouzi. A Firenze, Commisso avrebbe detto no a un'offerta del Brentford da più di 40 milioni di euro per Nico Gonzalez . La ...

Demme, niente Bundesliga: spunta una nuova destinazione Spazio Napoli

Proprio per quanto riguarda il centrocampista italo-tedesco - ancora l'emittente satellitare - resta complicato l'addio e potrebbe restare.Gabri Veiga arriverà in Italia già oggi, se il copione non cambierà all’improvviso per questioni prettamente burocratiche, e al massimo domani sarà sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart. A Rom ...