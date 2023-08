Delusione di genere | è normale restarci male per il sesso biologico del bebè?

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 25 agosto 2023) Quando si scopre di essere incinta le donne con i loro partner iniziano a fantasticare sul futuro del loro bambino. Una delle prime questioni è indubbiamente legata aldel nascituro. Sarà un maschio o una femmina? In attesa dell’ecografia morfologica o degli esami genetici (o del parto per chi non vuole scoprire ildel bambino prima della nascita), i futuri genitori immaginano come sarà la loro vita con un figlio pensando a come si relazioneranno e le cose che faranno con loro, ma anche il nome che gli daranno. Si crea quindi un’aspettativa e molto probabilmente una preferenza tra l’avere un figlio o una figlia. Non a caso su questo aspetto oggi sono frequenti i Gender Reveal Party, le feste in cui si scopre e si rivela ildel proprio ...