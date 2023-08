(Di venerdì 25 agosto 2023) (Milano, 25 Agosto 2023) - Milano, 25 Agosto 2023 - Sapevi che ? L'ambiente in cui lavoriamo ha un impatto significativo sulla nostrae il benessere in generale. Undecorato – secondo quanto riportato anche da esperti del settore – può influenzare positivamente la nostra capacità di concentrarci, stimolare la creatività e mantenere un atteggiamento positivo durante le lunghe giornate lavorative. Il primo passo perlaattraverso la decorazione dell'è creare un ambiente accogliente: inizia scegliendo colori che favoriscano il benessere e la concentrazione. Le tonalità come il blu e il verde possono aiutare a dar vita ad un'atmosfera rilassante, mentre i tocchi di arancione o giallo possonol'energia e la creatività. Ricorda ...

Decorare l'ufficio può aumentare la produttività Adnkronos

