De Biasi sul Torino | «Mi aspetto di più da Bellanova e da altri»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Gianni De, ex allenatore del, ha parlato a Tuttosport della partita disputata dalla squadra granata in Serie A contro il Cagliari Gianni De, ex allenatore del, ha parlato a Tuttosport della partita disputata dalla squadra granata in Serie A contro il Cagliari. PAROLE – «Midi più dae da, e poi bisogna essere più efficaci sotto porta, perché non sempre ti capitano le occasioni che hanno avuto nella partita. È chiaro che se ilfosse andato in vantaggio sarebbe cambiata la partita. Un limite dei granata? La qualità nelle giocate. Sicuramente qualcuno poteva fare di più, anche perché la squadra è pressoché uguale a quella dello scorso anno, e i calciatori conoscono il calcio dell’allenatore. ...