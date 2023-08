Darmian | le ultime sul recupero in vista di Cagliari-Inter ? TS

Leggi su inter-news

ha rimediato qualche problemino fisico alla prima giornata di Serie A: queste lenovità sulle sue condizioni indi? A fare il punto della situazione sulle condizioni di Matteoè stato Tuttosport. Il difensore è uscito acciaccato da-Monza ma nella giornata di ieri si è allenato parzialmente in gruppo. Per il match mancano più di tre giorni quindi il nerazzurro può recuperare. A differenza di Francesco Acerbi che lavora ancora a parte. Fonte: Tuttosport – Federico Masini e Simone Togna