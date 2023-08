Dalla Spagna | Procura Madrid denuncia Rubiales | bacio a Hermoso possibile violenza sessuale

(Di venerdì 25 agosto 2023) Luisnon si dimetteguida della Federcalcio spagnola, ma la stampa iberica, in particolare La Sexta, riporta di ulteriori gravi conseguenze per il numero uno del calcio spagnolo che per il, giocatrice vincitrice dei Mondiali, ora sarebbe statotodi. Nellada parte del pm si sottolinea che i fatti potrebbero costituire un reato di. La responsabilità della vicenda sarebbe in capo alladel Tribunale Nazionale in quanto il presunto reato è stato commesso da un cittadino spagnolo all’estero. SportFace.

... non consensuale, alla calciatrice iberica Jenni Hermoso durante la premiazione della finale della Coppa del Mondo vintaper 1 - 0 sull'Inghilterra. Rubiales ha poi fornito la sua ......tappa della vicenda che ha fatto discutere lae non solo, polemica causata dal bacio sulle labbra alla giocatrice Jenni Hermoso durante la premiazione per il titolo mondiale vintoRoja ...Dopo essere stata artefice del successo dell'Inghilterra a EURO 2022 da padrona di casa, ha sfiorato il bis in Australia e Nuova Zelanda quest'estate, ma è stata battuta in finale. In ...

Luis Rubiales ha parlato durante l'assemblea della Federcalcio spagnola. Il presidente della Rfef ha rispedito al mittente le polemiche e spiazzato quanti si aspettavano le sue dimissioni dall'incaric ...Lo ha annunciato in un'assemblea straordinaria, sostenendo che il bacio alla giocatrice Jennifer Hermoso fosse «consensuale» ...