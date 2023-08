Dalla fiera ai concerti | Bergamo celebra sant’Alessandro | ma per quest’anno niente fuochi

(Di venerdì 25 agosto 2023). Entrano nel vivo i festeggiamenti per. Sono numerose le iniziative organizzate attorno alla data del 26 agosto, giorno in cui si ricorda questo santo, patrono di. Vengono proposte tante occasioni per unire la comunità, civile e religiosa, per incontrarsi e per riflettere sul nostro presente, ma anche per divertirsi e far festa. Il programma, frutto dell’impegno dell’amministrazione comunale, della Diocesi e di tante realtà del territorio che hanno collaborato, è ricco di appuntamenti. Accanto allezioni ci sono, spettacoli, mostre, il Festival internazionale del folclore e delle tradizioni, la, aperture speciali di luoghi d’interesse e il Luna Park. Ecco la panoramica.ZIONI Sabato 26 agosto alle 10.30 alla ...

Seconda giornata dei Mondiali di Ginnastica Ritmica, in corso alladi Valencia, in Spagna. In programma gli altri due attrezzi individuali, clavette e nastro. Ed ... lì si passavafinale, ...Per celebrare gli importanti anniversari che investono la città di Como nel 2023, infine, lapropone una rassegna di eventi dedicata ai 150 annimorte di Alessandro Manzoni e al ...Per questa edizione targata 2023 sono previsti oltre 50 stand allestiti in 90 mila mq diall '... Non mancheranno anche alcune canzoni trattesaga dedicata alla storia d'amore tra Licia e ...

2° edizione della Fiera dell'Agricoltura della Città di Mirano Comune di Mirano

Grazie a un ‘Patto d’amicizia’ tra i comuni di San Godenzo, Premilcuore e Portico e San Benedetto, si terrà domenica 27, con inizio alle 10, la seconda edizione della nuova ‘Fiera sui Poggi’, nel Comu ...Fiera anni Cinquanta, musica rock dal vivo con semifinalista di The Voice of Italy, lo sbaracco, gara di ciclismo: l'Appennino offre eventi per tutti i gusti. Fiera di San Vitale, Rockin' Green, Lo sb ...