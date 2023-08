Da ‘Un posto al sole’ e ‘Mare fuori’ al teatro | Daniela Ioia ai Barbuti in ‘Mamma | ma!’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 26 agosto 2023, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei, nel centro storico di Salerno, per la XXXVIII edizione della rassegna estiva diFestival”,va in scena con “Mamma, ma!”, atto unico di Massimo Andrei (ingresso 10 euro). L’attrice di, cinema e televisione, nota al grande pubblico per i suoi ruoli in “Gomorra”, “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Unal sole” e “Mare fuori”, approda a Salerno con uno spettacolo teatrale da non perdere. Lo spettacolo è ambientato ai giorni nostri. La protagonista, Enza Amato, è alle prese con un test di gravidanza. “Aspetto un bambino? Quanto saranno determinanti le mie scelte sull’educazione dei miei figli? Che tipo di madre sarò? Mamma, mà!” Queste ...