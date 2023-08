Da Regione 3 | 3 milioni di euro per interventi di “Somma urgenza” su scuole e asili Fontana | «Finaziate il 100% delle richieste dei comuni»

(Di venerdì 25 agosto 2023) Maltempo, i fondi saranno erogati alle amministrazioni comunali per 157. Assessore La Russa: «completato iter in tempi molto brevi»

... circa 80 gli interventi sui principali corsi d'acqua esondati, per un totale di oltre 114di euro. Si tratta infatti delle sole opere di competenza della, realizzate attraverso l'...... circa 80 gli interventi sui principali corsi d'acqua esondati, per un totale di oltre 114di euro. Si tratta delle sole opere di competenza della, realizzate attraverso l'Agenzia ...... per un totale documentato pari ad oltre 3,8di euro. Il valore medio del danno è di circa ...ROMAGNA Il contributo che verrà erogato si affianca a quanto già messo a disposizione dalla...

Sono i due ambiti di utilizzo dei fondi messi a disposizione da un Bando per i Servizi digitali integrati, da 7 milioni di euro, varato dalla Regione Marche connesso al Pr Fesr della programmazione ...BOLOGNA, 25 AGO - Come contributo di primo sostegno, sono stati erogati 45 milioni di euro a oltre 15mila cittadini nelle zone colpite dall'alluvione di maggio, accreditati sul conto corrente di citta ...