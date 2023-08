(Di venerdì 25 agosto 2023) Sembrava destinato a restare un passaggio interlocutorio, in attesa di tempi migliori. Anche perché durante il suo svolgimento è successo un po’ di tutto, nel bene e nel male. Prima first appeared on il manifesto.

Da cinque a undici, il club Brics s’è allargato Il Manifesto

(Internazionale) Entrano Argentina, Arabia saudita, Emirati, Iran, Egitto ed Etiopia: il 35% del pil mondiale e il 46% della popolazione. E tanto petrolio. Sull’ampliamento c’è l’impronta della Cina.Al summit sudafricano di Johannesburg il gruppo dei Brics ha deliberato la prima espansione ufficiale della sua storia che porterà da cinque a undici membri a partire dall'1 gennaio 2024 i componenti ...