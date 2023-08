Cuperlo Pd | ' Lollobrigida parla così perché non conosce la realtà delle persone'

(Di venerdì 25 agosto 2023) Gianni, esponente del Pd ed ex candidato alla segreteria, sul suo profilo Facebook ha commentato le parole del ministro."E, per non farci mancare nulla, ieri intervenendo al ...

Gianni, esponente del Pd ed ex candidato alla segreteria, sul suo profilo Facebook ha commentato le parole del ministro."E così, per non farci mancare nulla, ieri intervenendo al ...Mentre per il dem Gianni, "non conosce le vite che descrive". "I poveri mangiano meglio Prima di spararla grossa, consultare l'Istat". Così l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, ...... per non farci mancare nulla, ieri intervenendo al meeting di Rimini il ministrose ne ... Lo scrive sul suo profilo Facebook il deputato dem Gianni. 'Forse - prosegue l'esponente Pd ...

Cibo: Cuperlo (Pd), 'Lollobrigida non sa di cosa parla perché non conosce vite che descrive' La Gazzetta del Mezzogiorno

Cuperlo contro Lollobrigida: «Davvero non sa di cosa sta parlando perché, al fondo, non ha conoscenza delle vite che descrive».Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “E così, per non farci mancare nulla, ieri intervenendo al meeting di Rimini il ministro Lollobrigida se ne è uscito spiegando perché i poveri mangiano meglio dei ricchi. T ...