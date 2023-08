Cuginette abusate a Caivano | Nappi Lega | “Parco Verde emblema del fallimento della sinistra”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’ennesimo episodio raccapricciante di violenza consumato alimpone una presa di responsabilità da parte delle amministrazioni locali, a partire da quella regionale, che con la loro inefficienza hanno permesso al degrado, alla criminalità organizzata, all’orrore, di impossessarsi di un intero quartiere di. Parliamo di oltre seimila abitanti – più di un sestopopolazione del comune dell’hinterland nord – che sopravvivono nell’abbandono totale in una porzione di territorio segregato nella ghettizzazione imposta dall’immobilismo atavico, buona solo a fare passerella e a racimolare voti, sfruttando la miseria con la politica del sussidio, ma che poi volta le spalle alla collettività. Ci troviamo davanti a un territorio a ...

Due cugine di tredici anni violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di Caivano RaiNews

NAPOLI. Due cuginette, di appena 13 anni, sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Il fatto, come riferisce oggi "Il Mattino" è avvenuto a i ...Nel Parco Verde di Caivano, provincia di Napoli, si è verificato un grave episodio di violenza in cui due giovani cuginette di 13 anni sono state vittime di abusi da parte di un gruppo di adolescenti.