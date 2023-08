Cromosoma Y sequenziato al 100% | completata la mappa del genoma umano

(Di venerdì 25 agosto 2023) La comunità scientifica esulta per il bel risultato ottenuto dal consorzio Telomere-to-Telomere (T2T): il gruppo di ricercatori provenienti da diverse parti del mondo ha decifrato alilY completando così il sequenziamento del. Gli esiti dello studio coordinato dall’Università della California di Santa Cruz sono visibili sulla rivista Nature. IlY è quello associato allo sviluppo maschile dell’embrione e viene trasmesso di padre in figlio. La difficoltà nel sequenziarlo alrisiede nel fatto che la struttura è molto complessa e dopo 20 anni di studi e di innovazioni tecnologiche in campo genetico, i ricercatori hanno “letto” tutta la sequenza, composta da “parole”, “frasi”, “interi capitoli” che si ripetono. Usiamo la metafora del ...

Alla scoperta del misteriosoY:e svelato - Una solida base per esplorare come funzionano i geni per il ...Scoperta scientifica decisiva. IlY, caratteristico del sesso maschile, è stato completamente, coprendo le lacune mancanti. Era l'ultima parte del genoma umano a dover essere ancora completamente decifrata. La ...Solo grazie ai progressi tecnologici recenti (come lo sviluppo del long - read sequencing e i metodi computazionali) gli scienziati sono riusciti a leggere tutto ilY. Alla mappa del genoma ...

Tra gli autori più rilevanti dello studio che ha portato a sequenziare il cromosoma Y c’è Dylan Taylor, genetista della Johns Hopkins University, negli Stati Uniti. Lo scienziato ha spiegato le ...Il grande risultato degli scienziati consentirà di far luce sui meccanismi della riproduzione e sull’evoluzione ...