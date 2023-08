Cremlino | non è stato Putin a uccidere Prigozhin

La7.it - Arriva la smentita delsulle voci che circolano che la morte del capo della brigata Wagner sia stata orchestrata da Putin. E' una "assoluta menzogna" che il presidente Vladimir ...aveva tenuto presente quel mercenario da strapaese quanto fosse convinto Putin, confermandolo ... Quanto appena riportato, di tante nefandezze del modo di agire di chi, al, mente anche a sé ...Zelensky: "Tutti capiscono chi sia stato" Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha puntato il dito contro il, affermando che "abbiamo nulla a che fare con questo. Tutti ...

Usa, Kiev avrà presto gli F-16. Attacco ucraino, 42 droni sulla Crimea: "tutti abbattuti" - Il Cremlino: "Una menzogna che Putin abbia ordinato di uccidere Prighozin" - Il Cremlino: "Una menzogna che Putin abbia ordinato di uccidere Prighozin" RaiNews

Perché l'aereo di Prigozhin è caduto Chi ha ordinato l'uccisione del leader della Wagner e quali saranno le conseguenze per il gruppo di mercenari e per la Russia Ecco cosa dicono le prime indagini ...Perché l'aereo di Prigozhin è caduto Chi ha ordinato l'uccisione del leader della Wagner e quali saranno le conseguenze per il gruppo di mercenari e per la Russia Ecco cosa dicono le prime indagini ...