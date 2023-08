Covid oggi Italia | 11 606 contagi e 44 morti | bollettino ultima settimana

(Di venerdì 25 agosto 2023) Roma, 25 ago. (Adnkronos Salute) - Sono 11.606 i nuovi casi di-19 registrati indal 17 al 23 agosto, quasi il doppio rispetto allaprecedente. Si confermano in calo di decessi, 44 contro i 56 della rilevazione precedente. Questo ille aggiornato del ministero della Salute. Sono aumentati anche i tamponi eseguiti, 126.215 rispetto ai 91.402 della10-16 agosto, e il tasso di positività, passato dal 6,5% al 9,2%.

Roma, 25 ago. (Adnkronos Salute) - Sono 11.606 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia dal 17 al 23 agosto, quasi il doppio rispetto alla settimana precedente. Si confermano in calo di decessi, ...Siamo ancora lontani dal parlare di allarmismo o preoccupazione ma i numeri parlano chiaro: nell’ultima settimana, quella che va dal 17 al 23 agosto i nuovi positivi al covid sono quasi raddoppiati in ...