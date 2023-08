... ha continuato: 'C'è stata una critica esagerata e non è una bella. Immagino lui volesse fare un paragone tra noi e gli Usa, io sono stato lì ed èche classi socio economiche più ...La direttiva europea, spiegata Da qui il primo equivoco: se èla direttiva europea è stata ... - L'altraimportante da sapere è che in nessuna parte del testo c'è scritto che i colleghi ...... per altri è agonizzante), è ancheche stando fermi di certo non lo si aiuterà a riprendersi ... Ma danasceva questa idea folle Da una intuizione tanto antica, quanto sottovalutata per molto ...

Cosa è vero e cosa no in “Oppenheimer” Il Post

L'ultimo film di Christopher Nolan si basa su una biografia che ha vinto il Pulitzer, e quasi tutto quello che mostra è accaduto veramente ...Parla la relatrice del rapporto choc di Human Rights Watch: «Riad ha ucciso centinaia di etiopi. Anche tra Turchia e Grecia torture e violazioni dei diritti ...