Corso HACCP Online

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il certificato(precedentemente noto come libretto sanitario) attesta la formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione per i consumatori. Come potrai intuire, le norme sull’igiene e la sicurezza alimentare sono fondamentali per tutte le figure che interagiscono con gli alimenti: dall’agricoltore al trasportatore. Il certificatopuò essere ottenuto attraverso un semplice , oggi disponibile a costi accessibili, che si concentra sull’insegnamento delle normative attuali relative alle regole igieniche e alla conservazione degli alimenti. Scopriamo ora come ottenere una certificazione riconosciuta a livello nazionale e quali sono i migliori corsidisponibili in Italia. Cos’è l’e a chi si rivolgeè ...

... un uomo per furto di capi di abbigliamento da un esercizio commerciale e una donna che nel... per la mancata applicazione delle procedure didi autocontrollo. Infine, i Carabinieri hanno ...... i Carabinieri dei NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, hanno indi esecuzione una ...di cui uno sanzionato amministrativamente con Euro 2000 per l'inosservanza delle procedure. ...... come tutti i ristoratori " si legge in una nota - devono infatti frequentare un appositodi formazione che viene organizzato dalle Asl. E devono modificare la certificazione, aggiungendo ...

Al via il corso ITS per tecnici esperti nella gestione qualità e ... Freshplaza.it

Dal mese di ottobre 2023 presso la sede della Fondazione ITS Agroalimentare - Agenform in Piazza Torino 3 a Cuneo sarà in partenza* il percorso ITS - Tecnico esperto di gestione qualità ...