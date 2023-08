CorrSport | Napoli Chiude il Mercato dei Centrocampisti | Niente Koopmeiners e Samardzic | Resta Gaetano

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ilha chiuso ildei. Dopo aver perso Veiga, De Laurentiis non farà altri colpi a centrocampo. CALCIO. Dopo aver perso Gabri Veiga, attirato dai soldi degli arabi, ilha chiuso ildei. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, De Laurentiis ha deciso di non fare altri colpi in questa posizione. Il quotidiano scrive che i sei giocatori per allestire il gioco delle coppie saranno Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Cajuste, e. Ognuno con le proprie caratteristiche, questi giocatori offrono una varietà di registi, mezze ali, e incursori. Gabri Veiga, che avrebbe avuto la funzione del “valore aggiunto”, non è più disponibile, e il ...