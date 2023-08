Correa-Sanchez | staffetta Inter fatta! Attesa Pavard | Calciomercato Inter – News LIVE

(Di venerdì 25 agosto 2023) Nuova puntata dello Specialeche ritorna su.it! Tutte le notizie relative ai movimenti di mercato dell’, le trattative in corso e i temi rilevanti di giornata in questo nuovo appuntamento video per l’estate nerazzurra. SPECIALE– Dal lunedì al venerdìa partire dalle ore 19 la redazione vi aspetta in diretta sui canali YouTube, Facebook e Twitch di.it. Non mancheranno ospiti speciali, da giornalisti a ex calciatori, con noi per analizzare e commentare le possibili mosse in entrata e in uscita da parte della dirigenza nerazzurra e i colpi già messi a segno. Joaquinha lasciato ...

Dopo una stagione in Francia, al Marsiglia , Alexistornerà a vestire la maglia nerazzurra. L'Inter ha spinto per chiudere l'affaresempre all'OM per affondare il colpo per il ritorno. Una volta arrivato il lascia passare dal club ...LE ULTIME -in eout Sì, ma Simone Inzaghi non cambia le gerarchie e conferma Thuram accanto a Lautaro. Recuperato Darmian dopo il problema fisico, non ancora Acerbi con De Vrij che ...Commenta per primo L'Inter sta lentamente rivoluzionando il proprio attacco e, oltre allo 'scambio', ha definito in queste ore l'uscita anche di Eddie Salcedo , rientrato dopo l'ultimo prestito al Bari. La punta classe 2001 andrà in prestito con diritto di riscatto in Segunda ...

Passaggio del testimone tra i meneghini e i francesi dell'Olympique Marsiglia con l'argentino che vestirà la casacca biancoblu ed il cileno pronto a ...Mercato Inter, Sanchez firma il biennale. Correa - Marsiglia, è fatta! Il cileno pronto ad aggregarsi alla squadra.