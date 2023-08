Correa-Marsiglia | countdown per le visite mediche | le ultime

(Di venerdì 25 agosto 2023) Manca sempre di meno al trasferimento dell’attaccante argentino Joaquindall’Inter al. La situazione.– Secondo quanto riportato da Orazio Accomando su Twitter, Joaquinè in arrivo a, dove oggi pomeriggio sono previste le. Fonte: Twitter Orazio Accomando Inter-News -notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Inzaghi avrà lo svincolato Sanchez a ore, e qui non ci saranno sorprese, poichéva di fatto al posto del cileno a(2 milioni di prestito oneroso, più 10 di riscatto obbligatorio in ...Il cileno, rimasto svincolato dopo l'ultima stagione al, prenderà infatto il posto di Joaquin. L'ex Udinese firmerà quindi un contratto ...... Corriere dello Sport e TuttosportL'apertura de La Gazzetta dello Sport è dedicata all'avvicendamento- Sanchez in casa Inter. L'argentino vola al, percorso inverso per il cileno che ...

Inter-Marsiglia: trattativa in corso per Correa. Sanchez pronto a dire sì Calciomercato.com

Ad Appiano torna Sanchez, dopo una stagione al Marsiglia, e proprio ai francesi va Correa. Ora fari puntati sul difensore ...L'Inter ha risolto la questione attaccanti. Ma è passata dal sognare Lukaku a riprendere Sanchez mandato via un anno prima ...