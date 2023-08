Correa è sbarcato a Marsiglia | ciao Inter! Staffetta con Sanchez

(Di venerdì 25 agosto 2023) Percorso inverso tra. Il cileno ha firmato con l’Inter, l’argentino è appena. Il Tucu presto firmerà con i francesi? Laè completata: Alexisha fatto ritorno all’Inter, mentre Joaquinè appena. Il Tucu farà le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto con l’OM. Tra i due club accordo sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 13. Riscatto che può diventare obbligato in caso di qualificazione in Champions League della squadra francese. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

#Inter - Alexis #Sanchez ènel tardo pomeriggio a Linate: domani in programma le visite ... 2023 Il classe '88 prende il posto di, che si trasferisce al Marsiglia in prestito con ...Torna in nerazzurro un anno dopo il suo addio, prenderà il posto diche andrà al Marsiglia. #Inter - Alexis #Sanchez ènel tardo pomeriggio a Linate: domani in programma le visite ...... masi appresta ormai a salutare Milano dopo due annate deludenti in nerazzurro tra prestazioni sotto le attese e diverse soste ai box per infortunio. L'addio dell'argentino -nell'...

Inter, Correa è sbarcato a Marsiglia: i tifosi lo accolgono, a breve ... L'Interista

Alexis Sanchez è sbarcato a Milano: venerdì le visite mediche con l'Inter Tutto pronto per la seconda avventura all'Inter di Alexis Sanchez. Dopo aver terminato il proprio contratto con il Marsiglia… ...Sanchez ieri sera è sbarcato a Milano, oggi le visite mediche e la firma ... Non certamente quello tecnico: nel cambio con Correa il guadagno è evidente, lo racconta la storia di quel che i due hanno ...