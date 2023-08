Coppia di ladri in moto semina il panico sulla provinciale 525 | uno in manette

(Di venerdì 25 agosto 2023) Brembate. Caschi integrali, grimaldelli di ogni tipo, flessibili con tanto di dischi di scorta, ricetrasmittente con l’elenco delle radiofrequenze delle forze dell’ordine bergamasche, walkie-talkie per comunicare tra loro, spray urticante da usare nel caso qualcuno avesse interferito con i loro piani. E poi unacicletta Honda Hornet 600 con la quale spostarsi da un appartamento all’altro e, nel caso, darsi alla fuga se inseguiti dai carabinieri. La targa era plastificata e contraffatta, per ingannare le telecamere di videosorveglianza. Un’organizzatissimadiha commesso furti e tentati furti nella mattinata di giovedì 24 agosto tra Lallio, Dalmine, Brembate, Osio Sotto e Osio Sopra. Una volta intercettata, ha cercato di scapparendo ilstrada ...

