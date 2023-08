Copa Libertadores | i risultati dell’andata dei quarti di finale

(Di venerdì 25 agosto 2023) Lo spettacolo dellaha incollato gli occhi degli appassionati con la massima competizione sudamericana che è entrata definitivamente nel vivo Lo spettacolo dellaha incollato gli occhi degli appassionati sugli schermi di Mola Tv, con la massima competizione sudamericana che è entrata definitivamente nel vivo e che con le gare d’andata dei quarti già in archivio ha raccontato di sfide molto diverse tra loro. La prima sorpresa è stata la vittoria di misura dell’Internacional di Porto Alegre firmata Enner Valencia, ad oltre 3600 metri d’altitudine, su un campo difficilissimo come quello delBolìvar. L’altura questa volta non ha portato fortuna alla squadra di La Paz, che però statistiche alla mano meritava probabilmente molto di più. La goleada a domicilio del Palmeiras in casa del Deportivo Pereira non deve aver stupito ...

Calcio sudamericano in apertura di questo venerdì 25 agosto . Partiamo dalla Copa Libertadores dove registriamo il successo per 2-0 del Fluminense. Successo della Fluminense in Copa Libertadores, del Fortaleza e LDU Quiti in quella Sudamericana

Tifosi del Fluminense in festa dopo il successo, ieri notte al Maracanà, della loro squadra che ha battuto l'Olimpia di Asuncion per 2-0 nella partita di andata dei quarti di finale della Coppa ...Nei primi minuti di Boca-Racing di Copa Libertadores è stato annullato un eurogol al Matador che ha scatenato critiche e polemiche ...