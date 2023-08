Convocati Verona per la Roma | le scelte di Baroni per il match

(Di venerdì 25 agosto 2023)per ilcontro la: ecco leufficiali del tecnico Marcoper ildi domani Ilha diramato le convocazioni per ilvalido per la seconda giornata di Serie A contro la. PORTIERI: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli; DIFENSORI: 2 Amione, 3 Doig, 5 Faraoni, 6 Hien, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 32 Cabal, 42 Coppola; CENTROCAMPISTI: 14 Joselito, 18 Hongla, 24 Terracciano, 25 Serdar, 28 Patanè, 33 Duda, 77 Mboula, 90 Folorunsho; ATTACCANTI: 11 Djuric, 20 Saponara, 26 Ngonge, 80 Cisse, 99 Bonazzoli.

Commenta per primo Ilsi prepara ad affrontare la Roma nel match in programma domani alle 20.45. In vista di quest'impegno i gialloblù hanno diramato l'elenco dei. Mancano gli infortunati Lazovic , Braaf ...... in previsione di eventuali assenze o rinunce, il numero degli aspirantiè superiore alle ...Chieti - Teramo - Pescara - Veneto Rovigo - Vicenza II fascia - Padova - Vicenza I fascia --...Alle ore 20.45 troviamo la Roma in trasferta asenza Kumbulla e Abraham mentre i gialloblù ...DI SERIE A I giocatori di Serie Aper la 1° giornata [in aggiornamento]

Domani Verona-Roma, i convocati di Baroni: prima per Serdar. Out Lazovic e altri 2 infortunati TUTTO mercato WEB

Hellas Verona e Roma si sfideranno il 26 agosto alle ore 20:45: Baroni dirama la lista dei convocati, out Lazovic e presenza per Folorunsho ...Il Verona si prepara a ospitare la Roma dopo la bella vittoria ... nuovo acquisto dell'Hellas. Ecco la lista completa dei convocati diramata dagli scaligeri: ...