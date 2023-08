Convocati Atalanta | fuori in quattro | ci sono Scamacca e CDK

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha diramato la lista dei giocatoriin vista della gara contro l'Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha diramato la lista dei giocatoriin vista della gara contro l'. Portieri:Palmisani, ...Bidaoui e Haoudi non sonoper scelta tecnica '. FOTOGALLERY %s Foto rimanenti ... Cambiaghi e Kovalenko all'Empoli Doppia ufficialità per l'Empoli: presi Cambiaghi e Kovalenko dall'. ...Eusebio Di Francesco cerca i primi punti del campionato e spera di sfatare il tabù -(il Frosinone non ha mai vinto e segnato in 6 precedenti). "E' una delle avversarie più ...tra ie ...

2ª g. Serie A TIM 23/24 – Frosinone-Atalanta: i convocati Atalanta

Il Frosinone accoglierà l'Atalanta il 26 agosto alle ore 18:30: Gasperini dirama la lista dei convocati, con De Ketelaere e Scamacca in prima fila ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.