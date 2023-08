Controlli a tappeto da parte dell’Agenzia Entrate anche sul 730 | bloccato il rimborso

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 25 agosto 2023) Arrivano idellesul 730. Fate attenzione, perché il vostropotrebbe venire. Fate attenzione nella compilazione del 730: i dati sospetti potrebbero far insospettire l’Agenzia delle, conpreventivi a prescindere dalla modalità con cui è stato dichiarato il modello. Questo vale, quindi, sia per i modelli precompilati fatti dal dichiarante che quelli passati per sostituti d’imposta come il CAF. Siamo giunti al momento in cui i contribuenti che hanno richiesto il 730 si aspettano di ricevere la loro busta paga rafforzata, visto che l’Agenzia delleesamina la dichiarazione e la spedisce al datore di lavoro in questo periodo. Arrivano i...