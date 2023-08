(Di venerdì 25 agosto 2023) In questi giorni l’attenzione dei media, in Italia, rimane sui contenuti di un libro scritto da un generale in servizio del nostro Esercito. Non esprimo un giudizio sulle esternazioni dell’alto funzionario italiano ma vorrei “girare” l’attenzione su quelle, in forma di suggerimento, di un altro alto funzionario, della, a riguardo di quanto avviene sul terreno in Ucraina dopo l’aggressione russa. L’estrema sintesi del suggerimento: “L’Ucraina potrebbe cedere i(o parte di essi) occupati dai russi indella pace”. Il funzionario in questione è noto ed è giudicato in ambitocome un professionista consumato. Il suggerimento è arrivato nell’ambito di una tavola rotonda di due ore come uno dei tanti scenari che potrebbero emergere data la natura, la portata e i livelli del sostegno all’Ucraina ...

...le invasioni barbariche ma i risultati però non si vedono e la guerra sembra essere in. E' ... Mentre Washington continua a sostenere laucraina, la mancanza di successo delle forze ...Gli Stati Uniti non credono che il conflitto in Ucraina abbia raggiunto una fase di, ha fatto sapere la Casa Bianca, ma sono in molti a dire che laucraina sia troppo lenta. Non solo, il Pentagono accusa la Russia di aver tentato di interrompere Starlink in ...... - alcuni sostengono che la guerra sia in una situazione di; le forze schierate dai ... - altri valutano che ladella primavera scorsa abbia avuto un esito negativo e le reciproche ...

Controffensiva in stallo: territori in cambio di Nato Nicola Porro

«Vladimir Putin con la morte di Prigozhin si è rafforzato nel Paese. Ha dimostrato a chi ha coltivato tentazioni golpiste che la catena di comando delle forze armate fa ancora capo a lui, che non si m ...Cominciano ad essere un po’ troppi gli articoli pubblicati dalla stampa statunitense nei quali funzionari di stato ed ex militari affermano che la contro offensiva ucraina non potrà avere successo per ...