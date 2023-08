(Di venerdì 25 agosto 2023) Quarto e ultimo fine settimana di agosto daall’insegna del ritorno a casa dalle vacanze. Si prevede traffico intenso verso le regioni del Centro-Nord. In particolare, Anas stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di sabato e domenica , con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta.in vista del grande rientro sono: la A2 "Autostrada...

Traffico da bollino rosso per il quarto e ultimo fine settimana di agosto. Per ildalle vacanze l' Anas , società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, prevede ...al primo...10.05da bollino rosso Ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso per il rientro dalle vacanze. Traffico intenso già dal pomeriggio verso il Centro - Nord. Anas stima un transito ...È quanto emerge dal primo bilancio Coldiretti/Ixe' divulgato nell'ultimodi grandedell'estate. Con le ultime partenze, sottolinea la Coldiretti, salgono a 20 milioni gli italiani ...

La maggior parte di questi viaggerà in direzione delle regioni del Centro-Nord. Attesi fino a mezzo milioni di veicoli nelle ore di punta.È quanto emerge dal primo bilancio divulgato nell’ultimo weekend di grande controesodo dell’estate ...