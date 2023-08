Controesodo salato con caro - voli | traghetti e benzina

(Di venerdì 25 agosto 2023) E' l'estate del- prezzi quella che sta per concludersi in questo week end per altri milioni di italiani (11 milioni in strada nel fine settimana secondo Anas) dopo ilsuccessivo al ...

E' l'estate del caro-prezzi quella che sta per concludersi in questo week end per altri milioni di italiani (11 milioni in strada nel fine settimana secondo Anas) dopo il controesodo successivo al 15 ...Di fronte ai numeri, il Codacons ha annunciato esposti in tutte le procure, le opposizioni parlano di fallimento del provvedimento. E Assoutenti denuncia che anche il governo alla fine guadagna dagli ...