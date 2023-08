Controesodo estate 2023 | si stima un transito di 11 milioni di veicoli tra sabato e domenica

(Di venerdì 25 agosto 2023) In occasione deldell’sulla rete stradale gestita da Anas siundi all’incirca 11ditra, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta. Il quarto e ultimo fine settimana di agosto, caratterizzato dl ritorno a casa dalle vacanze, sarà da bollino rosso.dalle 8 alle 16 edalle 7 alle 22 sarà in vigore il divieto didei mezzi pesanti.

In totale, sulla rete stradale italiana sono in corso d'opera 1.100 interventi di manutenzione, ma il 74% di questi è stato sospeso per l': il piano mobilità estiva ha infatti fermato ...ROMA - L'dei rincari si abbatterà anche sugli italiani che nel prossimo weekend torneranno dalle ferie nell'ultimoestivo. Saranno in 11 milioni sulle strade, valuta l'Anas. Viaggiare sarà ...Quarto e ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso all'insegna del ritorno a casa dalle vacanze. È il secondodi questa2023. Anas prevede traffico intenso verso le regioni del Centro - Nord. In particolare, stima un transito di circa undici milioni di veicoli fra le giornate di sabato e ...

Controesodo, attesi 11 milioni di veicoli. Le previsioni del traffico sulle autostrade Sky Tg24

L'Anas ha evidenziato i tratti più critici lungo lo Stivale per il rientro dalle vacanze: sabato 26 e domenica 27 agosto si metteranno in viaggio oltre 11 milioni di veicoli ...StampaLe vacanze, ahinoi, stanno terminando e il week-end in arrivo sarà in gran parte contrassegnato dal controesodo dei villeggianti in direzione delle città. Di conseguenza il traffico del 25, 26 e ...