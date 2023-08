Controesodo con il record della benzina Sfiorati i 2 | 8 euro al litro sull' A21

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ilcosta caro alle famiglie italiane di rientro dalle ferie estive. A cominciare dalla spesa per fare il pieno: la'fai-da-te' in autostrada costa in media 2,020al, e arriva a sfiorare i 2,8alcon il servizioa A21 Torino-Piacenza (nello stesso distributore il... Segui su affaritaliani.it

... altri 11 milioni saranno in strada nel fine settimana secondo Anas dopo ilsuccessivo ... Non va meglio a chi ha deciso di rientrare in auto che dovrà farei i contil'ormai scontata ...Osservate speciali in vista del grande rientro sono: la A2 "Autostrada del Mediterraneo" in carreggiata Nord,possibili criticità in corrispondenza del nodo di Pontecagnano - Battipaglia, la ...L'Unione consumatori chiede 'al governo, dopo il fallimento ormai accertato del prezzo medio regionale', di 'intervenire riducendo le accise'

Controesodo, attesi 11 milioni di veicoli. Le previsioni del traffico sulle autostrade Sky Tg24

In occasione del controesodo dell’estate 2023 sulla rete stradale gestita da Anas si stima un transito di all’incirca 11 milioni di veicoli tra sabato e domenica, con picchi di quasi mezzo milione ...L'Anas ha evidenziato i tratti più critici lungo lo Stivale per il rientro dalle vacanze: sabato 26 e domenica 27 agosto si metteranno in viaggio oltre 11 milioni di veicoli ...