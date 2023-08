Controesodo | attesi 11 milioni di veicoli Le previsioni del traffico sulle autostrade

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’ultimo weekend di agosto sarà caratterizzato dal bollino rosso in coincidenza col rientro dalle vacanze perdi italiani. Anas stima flussi intensi ditra sabato e domenica in particolare verso le regioni del Centro-Nord. Tra le arterie a rischio rallentamenti nelle ore di punta l'A2 Salerno-Reggio Calabria e il Grande Raccordo Anulare di Roma. Restano in vigore le limitazioni per i mezzi pesanti