Controesodo | Anas | 11 milioni di veicoli in strada nel weekend

Traffico da bollino rosso per il quarto e ultimo fine settimana di agosto. Per ildalle vacanze l', società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, prevede traffico intenso verso le regioni del Centro - Nord stimando un transito di circa 11 milioni di ...Per il2023 si prevede traffico intenso verso le regioni del Centro - Nord. In particolare,stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di sabato e domenica, con ...commenta In occasione delestivo sulla rete stradale gestita dasi stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra sabato e domenica, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta. E così anche il ...

ANAS, CONTROESODO: NEL FINE SETTIMANA ATTESI 11 ... Anas

Bollino rosso a partire da oggi pomeriggio a domenica. Anas: "A2, statale 16 Adriatica, statale 36 Del Lago di Como e dello Spluga, Appia e Pontina osservate speciali" ...In occasione del controesodo estivo sulla rete stradale gestita da Anas si stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra sabato e domenica, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta.