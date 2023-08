Controesodo 2023 | traffico da bollino rosso fino a domenica 27 agosto

(Di venerdì 25 agosto 2023) Con l’ultimo fine settimana diè cominciato ilestivo del. Si profila una circolazione sostenuta dei veicolisera 27. Ildai luoghi di villeggiatura e le partenze dei vacanzieri di settembre renderanno le strade daper le giornate di sabato 26 e27, in particolare sulle statali. Secondo Viabilità Italia si prevedono già dal pomeriggio e dalla sera del 25condizioni dida, mentre il picco dei rientri si concentrerà nella giornate di sabato e, soprattutto, in quella di. Non si potranno, pertanto, escludere locali ...

Controesodo agosto 2023, nel fine settimana traffico da bollino rosso: le strade osservate speciali Adnkronos

Imperia. Sono ventotto i chilometri di traffico intenso che si registrano sull’Autostrada dei Fiori, tra gli svincoli di Borghetto e Savona, in direzione Genova. Il rientro dalle vacanze di molti ...Nella giornata odierna, inoltre, non sono mancati forti disagi anche sull’autostrada A6, in particolare nel tratto al bivio con la A10 da Savona verso Altare, nel quale si è verificato un incidente ...