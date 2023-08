Controesodo 2023 | nel fine settimana traffico da bollino rosso per rientro vacanze

(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – Quarto e ultimodi agosto daall’insegna del ritorno a casa dalle. Per ilsi prevedeintenso verso le regioni del Centro-Nord. In particolare, Anas stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di sabato e domenica, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta. Osservate speciali in vista del grandesono: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in carreggiata Nord, con possibili criticità in corrispondenza del nodo di Pontecagnano-Battipaglia, la statale 16 “Adriatica” in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia, la strada statale 7 “Appia” tra Campania e ...

Controesodo agosto 2023, nel fine settimana traffico da bollino rosso: le strade osservate speciali Adnkronos

