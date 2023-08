Consigli per traslocare i libri

Leggi su agi

(Di venerdì 25 agosto 2023) AGI - Chiunque sa che in un trasloco, più dei mobili o degli elettrodomestici, dei vestiti o delle vettovaglie, la cosa più faticosa e impegnativa – anche da un punto di vista psicologico – riguarda lo spostamento e l'imballaggio dei. Tirarli giù dalle librerie e metterli nelle scatole. In che modo? In quali scatole? Grandi quanto? Con l'accortezza di non danneggiarli. Al Washington Post, che si prende la briga di affrontare lo spinoso argomento suggerendo alcune soluzioni e dando dei, Lokelani Alabanza, pasticcere e gelataio che collezionadi cucina rari e vintage per passione e per lavoro, confessa: "È facile guardarli e ammirare la loro bellezza quano sono su uno scaffale, ma una volta che devi spostarli, può essere un po' snervante. Non credo che ci si possa rendere conto di quanti se ne hanno finché non si ...