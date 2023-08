Conference League | Rapid Vienna-Fiorentina | giornalista viola spinto e minacciato

(Di venerdì 25 agosto 2023) La trasferta diper laè stata amara non solo per il risultato, ma anche per alcuni fatti che sono accaduti nel corso e nel post partita di andata dei playoff di. Uno di questi episodi ha riguardato unfiorentino, Niccolò Santi, il quale è stato vittima dini e minacce da parte di alcuni suoi colleghi austriaci. L’accaduto lo ha spiegato proprio Santi: “Ero appena uscito insieme ad alcuni colleghi dallo stadio, al termine delle conferenze del dopo partita dei due allenatori, quando è scattato l’allarme antincendio che ha subito mobilitato i vigili del fuoco perché nei pressi della curva dei sostenitori austriaci stava uscendo del fumo. Ovviamente sono rientrato dentro l’Allianz Stadion per documentare l’accaduto quando sono stato ...

I granata, infatti, vogliono essere protagonisti e provare ad inserirsi nella corsa per entrare in. Obiettivo non semplice ma i ragazzi di Juric possono fare bene a patto che, in ...In settimana però, non sono riusciti a rendersi altrettanto pericolosi contro il Rapid Vienna nella gara di andata dei playoff dice alla fine sono stati beffati da un rigore ...Con i i playoff di, è iniziata la stagione europea delle squadre italiane " così come per quelle di tutte le altre leghe top, vale a dire Premier, Liga e Bundes. La Fiorentina ha perso a Vienna ...

Conference, andare ai gironi varrebbe 3 milioni. Poi 500mila euro per ogni vittoria Fiorentina.it

La partita Fiorentina - Lecce di Domenica 27 agosto 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 2° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio ...L'allenatore dei bergamaschi ha parlato prima della seconda partita di campionato, toccando molti temi tra cui mercato ed Europa ...