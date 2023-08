Condannato l’ex patron del Monza Calcio | Anthony Armstrong | fece fallire la società e fuggì pagare uno nemmeno uno stipendio

(Di venerdì 25 agosto 2023) È statoa 58 anni e 5 mesi di reclusione dal 14° tribunale federale del Rio Grande do Norte, al termine di un’inchiesta ribattezzata “Il Padrino”. Questa la fine giudiziaria dell’imprenditore anglo-brasilianoEmery, che nel 2015il. Come riporta Il Giorno, la sentenza risale allo scorso febbraio ma è stata trattata quasi esclusivamente dalla stampa brasiliana. Amstrong era arrivato a, con una Ferrari presa a noleggio, promettendo grandi investimenti una rapida ascesa nel mondo del. La sua fine però ha detto tutto del mancato successo della sua esperienza: costretto a scappare dai creditori dopo non aver pagatoun euro diai suoi ...

... un cittadino italiano residente in Svizzera che è statoalla pena di 6 anni e 8 mesi di ...'uomo, di professione cuoco era ricercato anche in ambito Schengen. È stato catturato in Svizzera ...Ma anche lei ha alzato la mano quando il moderatore ha chiesto chi sosterrebbe ancora Trump se fosse. A non farlo sono stati sologovernatore del New Jersey Chris Christie e...Era necessario'assenso del. Non era irreversibile, ... Non era irreversibile, qualcuno preferiva'intervento a una pena ... Appalto per un centro di accoglienza a Sant'Anna d'Alfaedo...