Concorso Università di Genova | 3 Posti da Professore

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 25 agosto 2023) Procedure di selezione per la chiamata di 3 professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti presso l’didi: 3daSi comunica che, con il Decreto Rettorale n. 3734 datato 4 agosto 2023, sono state indette le procedure selettive finalizzate alla copertura di tre posizioni didi prima fascia attraverso il meccanismo della chiamata, in conformità all’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo. Queste selezioni riguardano le seguenti scuole, Dipartimenti, settori concorsuali e scientifico-disciplinari: Scuola politecnica Dipartimento architettura e design – DAD Chiamata per una posizione di ...