Concorso Politecnico di Milano | Bando per Categoria D

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 25 agosto 2023) Selezione pubblica, per la copertura di 1 posto diD, area elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso ildi. Viene indetta una procedura di selezione pubblica per un posto a tempo indeterminato diAD, posizione economica D1, nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con un impegno di tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di matematica deldi. Questa procedura è in conformità con il Decreto del Direttore n. 8935 del 25 luglio 2023, prot. n. 0177518, ed è identificata come “Procedura di selezione pubblica 2023 PTA TI D DMAT 2”.diIl testo completo del, insieme al fac-simile della domanda, sarà ...