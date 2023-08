Concorso ASL di Matera | Assunzioni per Dirigenti

(Di venerdì 25 agosto 2023)pubblico per l’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa anestesia e rianimazione presso la ASL di. In ottemperanza alla deliberazione n. 577 del 21 luglio 2023 e nel rispetto delle normative vigenti, comprese quelle richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche, nonché dalle leggi n. 118 del 5 agosto 2022, DPR n. 484/1997, legge n. 189 dell’8 novembre 2012 (di conversione del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012), dalle linee di indirizzo regionali emanate dalla Regione Basilicata con DGR n. 1104 del 15 aprile 2014, e dal CCNL dell’area sanitaria del triennio del 19 dicembre 2019, viene indetto un avviso pubblico di selezione. Questa selezione avviene mediante valutazione dei titoli e colloquio, con l’obiettivo di assegnare un incarico quinquennale di direttore della struttura ...

...incarichi a tempo indeterminato e/o determinato per i profili di cui ai bandi relativi al...dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile insediate presso le; b.... diretta al contrasto del fenomeno delle truffe ed attuata con ilattivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della locale, come noto, sono stati realizzati manifesti e ...... ha commentato il direttore generale della02 Thomas Schael, che però non entra 'nel merito dello svolgimento dele degli atti in quanto ilha avuto ladi Teramo come ...

Ausl Roma, concorso per 125 medici – Secondamano® Secondamano

E' possibile presentare fino al 7 settembre le domande per l'ammissione al concorso di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2023/2026. (ANSA) ...Concorsi pubblici: Tutti i bandi attivi al momento Ricevi sul canale Telegram la rassegna stampa con le ultime novità sui concorsi e sul mondo del lavoro. Prova il nostro tool online per la ricerca di ...