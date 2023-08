Concorso ASL di Lecce | Assunzioni per Laureati

(Di venerdì 25 agosto 2023)pubblico per la copertura di 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie, area della prevenzione, a tempo indeterminato presso la ASL di. In ottemperanza alla deliberazione n. 428 del 19 luglio 2023, è stato ufficialmente avviato unpubblico, basato su valutazione dei titoli e successivi esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente delle professioni sanitarie, con particolare riferimento all’area della prevenzione. Bando diL'intero contenuto del bando, completo di tutte le informazioni riguardanti i requisiti e le procedure di partecipazione al, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia numero 68, datato 20 luglio 2023. Inoltre, è disponibile per la consultazione sul sito web ufficiale dell'ente ...

...incarichi a tempo indeterminato e/o determinato per i profili di cui ai bandi relativi al...dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile insediate presso le; b.... diretta al contrasto del fenomeno delle truffe ed attuata con ilattivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della locale, come noto, sono stati realizzati manifesti e ...... ha commentato il direttore generale della02 Thomas Schael, che però non entra 'nel merito dello svolgimento dele degli atti in quanto ilha avuto ladi Teramo come ...

Ausl Roma, concorso per 125 medici – Secondamano® Secondamano

E' possibile presentare fino al 7 settembre le domande per l'ammissione al concorso di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2023/2026. (ANSA) ...L'accusa: "Impossibilitati ad avere una sede lavorativa più vicina alla propria residenza". La replica: "Prioritario il diritto alle cure dei cittadini".