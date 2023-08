Con l’aiuto del cielo | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 agosto 2023) Stasera, venerdì 25 agosto 2023 alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Condel, un nuovaminiserie poliziesca franco-belga. Lui è un giovane seminarista in procinto di prendere i voti. Lei una poliziotta profondamente atea. Eppure, benché decisamente agli opposti, le strade di frate Clément e del capitano di polizia Elli Taleb sono destinate a incrociarsi per raggiungere un traguardo comune: dare la caccia ai colpevoli di misteriosi omicidi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, titolato La belladonna, Clement otterrà importanti risultati per quel che riguarda la verità sui propri genitori. Intanto, la capitana Taleb dovrà concentrarsi su un nuovo caso da risolvere. Un uomo, infatti, verrà trovato morto in un ristorante a ...