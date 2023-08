Con la Covid card l’arcigovernatore è nel guinness dello spreco

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 agosto 2023) Dei 500 mila lasciapassare voluti da Vincenzo De Luca in pandemia (versione di Green pass regionali) ben 316 mila sono rimasti in giacenza. Con una spesa - inutile - di 3,7 milioni di euro, su cui adesso indaga la Procura della Corte dei conti. In CampaniaVincenzo De Luca sembra aver fatto il gioco delle tre carte con le Smartche avrebbero dovuto attestare la vaccinazione anti-prima del Green pass. A pandemia finita, però, i nodi sono venuti al pettine. Dal mazzo di 500 mila carte azzurre plastificate che aveva fatto stampare la Regione Campania, con tanto di scudetto dell’ente in bella vista, ben 316 mila sono rimaste in giacenza e appena 184 mila sono state distribuite ai centri vaccinali e ai distretti Asl. E pochissime sono arrivate realmente a casa dei cittadini. La spesa è stata calcolata in 3,7 ...