Come “salvare” le orchidee dal ritorno delle vacanze

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 25 agosto 2023) Durante lel’assenza prolungata dalla propria casa potrebbe far soffrire piante e fiori. Tra queste ‘vittime’ anche le. Anche se si è affidata la cura di giardini e balconi ad amici e parenti, è bene sapere che alcune piante hanno bisogno di attenzioni particolari e prassi specifiche per potersi riprendere. Siete appena tornati dallee le vostrenon sembrano brillare di salute? Se la situazione non è particolarmente drammatica, esistonosoluzioni per ‘’ questo particolarissimo e delicato fiore. Tuttavia, è bene tenere presente che questa pianta esigeattenzioni particolari per potersi riprendere completamente. Anche i giardini e i balconi possono soffrire dell’assenza prolungata da parte del padrone di casa, ecco ...