Come Messina Denaro | tenta il ricovero sotto falso nome Preso latitante camorrista

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ha provato a farsi ricoverare in una struttura sanitaria ma è stato arrestato: è finita così a Castel Volturno (Caserta) la latitanza di Luigi Carandente Tartaglia, condannato a oltre 14 anni di reclusione per associazione mafiosa e da tempo irreperibile. L’uomo – elemento di spicco a Quarto (Napoli) del clan Orlando-Polverino- Nuvoletta – è stato identificato e arrestato dai Carabinieri in una operazione coordinata dalla Dda di Napoli. Una cattura – ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – che «premia la grande professionalità e la tenacia dei nostri investigatori, sempre impegnati in articolate indagini, anche a livello internazionale, per assicurare alla giustizia gli esponenti delle organizzazioni criminali. Testimonianza di un lavoro straordinario per garantire sicurezza e legalità sui territori». Leggi anche: Il bosstradito ...

...trasformatori per l'Enel e della manutenzione dell'illuminazione pubblica per la città di. ... Il suo progetto "ArtEcoDesign in Factory" ha spaziato dalle Fiere di AmbienteEcomondo di ...Ha provato a farsi ricoverare in una struttura sanitaria ma è stato arrestato: è finita così a Castel Volturno (Caserta) la latitanza di Luigi Carandente Tartaglia, condannato a oltre 14 anni di ......viene descritto "nasce attaccante esterno - seconda punta per essere poi utilizzato anche... Città:. Ruolo: Attaccante 2023 - 24 Jonica Fc Eccellenza 2022 - 23 Nuova Igea Virtus Eccellenza ...

Come Messina Denaro: tenta il ricovero sotto falso nome. Preso ... Open

Messina, previsioni meteo per il 26/08/2023. Giornata caratterizzata da bel tempo e caldo, temperatura minima 26°C, massima 34°C ...Che poi, Linda Schipani, di Messina, ingegnere per l'ambiente e il territorio ... abbiamo cercato di portare nelle scuole del luogo l'arte del riciclo, dimostrando come parte dei rifiuti potessero ...